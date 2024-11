Weihnachten darf kommen: Aldi Nord und Aldi Süd wollen ihre Kunden auf das Fest einstimmen. Bildquelle: Aldi

Aldi Nord und Aldi Süd haben eine gemeinsame Weihnachtskampagne gestartet. Die Discounter nutzen dafür eine breit angelegte 360-Grad-Strategie, die verschiedene Medienkanäle einbezieht.

Menschen in unterschiedlichen Alltagssituationen

Die Kampagne will die vorweihnachtliche Stimmung einfangen. Sie präsentiert Menschen in unterschiedlichen Alltagssituationen, die Produkte aus dem Aldi-Weihnachtssortiment genießen. Die Darsteller stimmen dabei weihnachtliche Lieder an - sei es am Behördenschalter, im Hörsaal oder bei einer Verkehrskontrolle.

„Wir stellen das unverwechselbare Gefühl der Vorfreude in den Mittelpunkt, die im November und Dezember jeden packt“, erklären die Discounter. Interessierte können den Werbespot auf den Youtube-Kanälen beider Aldi-Gesellschaften ansehen.

Antoni 99 und Bwgtbld setzen Kampagne um

Die Kampagne umfasst neben Fernsehwerbung auch Anzeigen in Printmedien, Radiospots sowie Präsenz in Online-Medien, auf Außenwerbeflächen und in sozialen Netzwerken. Die Agentur Antoni 99 zeichnet für die Umsetzung verantwortlich; die Filmproduktionsfirma Bwgtbld produzierte den Spot.

Mit der gemeinsamen Weihnachtskampagne setzen Aldi Nord und Aldi Süd ihre Zusammenarbeit im Marketing fort. Die beiden rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Unternehmensgruppen haben in den vergangenen Jahren ihre Kooperation in verschiedenen Bereichen ausgebaut.