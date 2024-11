Nach rund 16 Monaten Umbauzeit hat das Molkereiunternehmen Arla Foods Deutschland seinen modernisierten Bürokomplex in Düsseldorf-Rath offiziell eröffnet. Mit den neu gestalteten Flächen will Arla ein Zeichen für ein modernes, hybrides Arbeitskonzept setzen.

Den Mitarbeitern gerechter werden: Am Sitz in Düsseldorf wird flexibles und hybrides Arbeiten groß geschrieben. Bildquelle: Arla Foods Deutschland

Das Molkereiunternehmen Arla Foods Deutschland hat in Düsseldorf einen neuen Bürokomplex eröffnet, in dem neue Arbeitsplatz-Akzente gesetzt werden sollen. Das Büro bietet auf 5.471 Quadratmetern und drei Etagen 60 Prozent der rund 370 Mitarbeitern gleichzeitig in der Arla Deutschland-Zentrale Platz. Dafür wurden so genannte „Activity-Based Working Zones“ geschaffen, die je nach Anlass verschiedene Arbeits- und Besprechungsmöglichkeiten bieten.

Konzept der Activity-Based Working Zones

Mit der Strategie „Power of the Mix“ verfolgt Arla ein hybrides Arbeitsmodell, das Flexibilität für die Mitarbeiter und eine effiziente Zusammenarbeit in Einklang bringen soll. So können die Beschäftigten bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit aus dem Home-Office leisten und an ihren Bürotagen von den Vorteilen des persönlichen Austauschs und der hochmodernen Infrastruktur der neuen Büroflächen profitieren.

Das Konzept der „Activity-Based Working Zones“ teilt das Büro in verschiedene Zonen, die jeweils ideale Bedingungen für unterschiedliche Anforderungen des Arbeitsalltags und Aufgaben bieten sollen. Dabei reichen die Zonen von klassischen Einzelarbeitsplätzen in offenen Bereichen, über Team-Zonen für Gruppen- und Projektarbeit bis zu „Break-Zonen“ für informelle Treffen oder Pausen. Hinzu kommen ein neuer großzügiger Konferenzbereich mit modernster Video-Technologie und ein vergrößertes Betriebsrestaurant sowie ein „Game Room“ mit Tischtennisplatte und Tischkicker für eine sportliche Pause mit Kollegen.

Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Im Zuge des Umbaus wurde nach Unternehmensangaben ein besonderer Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt. Die bisherigen Schreibtische und Bürostühle kommen erneut zum Einsatz. Weitere Möbelstücke, wie zum Beispiel Regale, wurden für die Weiterverwendung aufgearbeitet. Auch das Lichtkonzept wurde optimiert: In den Arbeitsbereichen kommen nun LUX-gesteuerte Präsenzmelder zum Einsatz, während in den Laufbereichen Bewegungsmelder für das Licht installiert sind. Zudem wurden alle Leuchten auf energieeffiziente LED-Technik umgestellt. Auch die technische Ausstattung der Etagen inklusive der Klimaanlage ist auf dem neuesten Stand und besonders energiesparend. Zudem stehen E-Ladesäulen sowohl für Dienst- als auch Privatfahrzeuge bereit.

Für Arla ist der Standort seit rund 15 Jahren das Zuhause seiner Deutschland-Zentrale.

Arla unter den Top-Fünf-Molkereien in Deutschland

Arla Foods Deutschland ist Teil der europäischen Molkereigenossenschaft Arla und hierzulande unter anderem mit Marken wie dem Frischkäse Arla Buko, dem Butterprodukt Arla Kærgården und der Arla Bio frische Weidemilch vertreten. In Deutschland gehört Arla zu den Top-Fünf- Molkereien und beschäftigt rund 1.600 Menschen in zwei Milchwerken (Pronsfeld, Rheinland-Pfalz und Upahl, Mecklenburg-Vorpommern) sowie in der Deutschland-Zentrale in Düsseldorf. Außerdem gehören 1.330 deutsche Milchbauern als Eigentümer der Molkereigenossenschaft an. Nordrhein-Westfalen ist für die Genossenschaft mit rund 650 Milchhöfen ein sehr wichtiger Standort.

Die europäische Molkereigenossenschaft Arla mit Hauptsitz im dänischen Viby gehört den 8.000 Arla-Landwirtinnen und -Landwirten aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden. Das Unternehmen mit weltweit 21.000 Beschäftigten erwirtschaftete 2023 einen globalen Umsatz von 13,7 Milliarden Euro.