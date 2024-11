Der Discounter Norma hebt den unternehmensweiten Mindestlohn deutlich an. Ab Januar 2025 zahlt das Nürnberger Unternehmen allen Mitarbeitern mindestens 15 Euro pro Stunde. Damit liegt der Einstiegslohn mehr als zwei Euro über dem dann geltenden gesetzlichen Mindestlohn.

Bildquelle: Norma

Norma erhöht den unternehmensweiten Mindestlohn ab Januar 2025 auf 15 Euro pro Stunde. Der neue Einstiegslohn liegt damit deutlich über dem ab Januar 2025 geltenden gesetzlichen Mindestlohn von 12,82 Euro. Das teilte der Discounter mit.

Einer der am besten bezahlenden Arbeitgeber der Branche

Den erhöhten Mindestlohn zahlt Norma nach eigenen Angaben auch an ungelernte Arbeitskräfte und Aushilfen in allen Unternehmensbereichen. Der Discounter will mit diesem Schritt nach eigener Darstellung das Engagement seiner Mitarbeiter honorieren. Norma bezeichnet sich selbst als einen der bestbezahlenden Arbeitgeber der Branche.

Neben der Vergütung bietet das Unternehmen seinen Beschäftigten nach eigenen Angaben weitere Vorteile wie flache Hierarchien und verschiedene Karrieremöglichkeiten.