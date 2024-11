Verzicht auf Tarifverträge? Heute streiken die Galeria-Beschäftigten in Berlin und Brandenburg

Die Warenhauskette Galeria knüpft mögliche höhere Löhne ihrer Beschäftigten an den Verzicht auf Tarifverträge. Die Gewerkschaft Verdi ruft deshalb für heute zu Warnstreiks in Berlin und Brandenburg auf. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt die Situation am Berliner Alexanderplatz: Dort plant der Eigentümer des Galeria-Gebäudes ab 2026 einen Umbau.