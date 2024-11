Großbritannien

Der britische Einzelhändler Morrisons will im Jahr 2025 rund 1,4 Milliarden Pfund in die heimische Landwirtschaft investieren. Das Unternehmen gewährt seinen 2.500 Zulieferern ab sofort einen Rabatt von 5 Prozent auf Einkäufe. Über das Programm „For Farmers“ sind bereits mehr als 25 Millionen Pfund an die Landwirte geflossen.