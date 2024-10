Nach Konsum Leipzig Auch Konsum Dresden will Edeka-Mitglied werden

Nach dem Zusammenschluss mit Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen will Konsum mehr regionale, sächsische Sortimente anbieten. Bildquelle: Wolfgang Schmidt

Die Konsumgenossenschaft Dresden will der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen als Mitglied beitreten. Das gab das Unternehmen bekannt. Die Dresdner haben diesen Schritt beim Bundeskartellamt beantragt. Nach der erhofften Freigabe soll Edeka ab Mitte 2026 zum Hauptlieferanten der 32 Konsum- und Frida-Märkte in Dresden und Umgebung werden.

Märkte weiterhin unter der eigenen Marke

Die Dresdner Genossenschaft will ihre Märkte weiterhin unter der eigenen Marke betreiben. Aber die Geschäfte sollen künftig den Zusatz „Partner der Edeka“ tragen. „Mit unserem Beitritt zum Verbund der Edeka schaffen wir uns eine ganz neue Ausgangsposition, um die aktuellen Herausforderungen der Branche bestmöglich zu stemmen.“ Das erklärt Konsum-Vorstandssprecher Sören Goldemann. Vorstandsmitglied Roger Ulke ergänzt: „Nach einem intensiven Austausch haben wir uns entschieden, gemeinsam den Weg der fairen Partnerschaft mit der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen zu gehen.“

Lieferwege verkürzen sich deutlich

Der Beitritt soll die Wettbewerbsfähigkeit der Dresdner Genossenschaft stärken. Nach Unternehmensangaben bietet die Zusammenarbeit Vorteile im Einkauf und bei der Standortentwicklung. Die Lieferwege verkürzten sich deutlich, heißt es. Denn: Der bisherige Hauptlieferant hat seinen Sitz in Norddeutschland. Edeka will die Konsum-Märkte dagegen aus dem Logistikzentrum im sächsischen Berbersdorf beliefern. Diese räumliche Nähe soll sich nach Angaben der Genossenschaft in reibungslosen Warenströmen widerspiegeln. Außerdem sollen regionale, sächsische Sortimente forciert werden.

Edeka beliefert bereits 860 Märkte in der Region

Die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen ist eine von sieben regionalen Unternehmensgruppen des Edeka-Verbunds. Die Genossenschaft beliefert rund 860 Einzelhandelsmärkte in Sachsen, Thüringen, der Oberpfalz und Franken. Der Verbundumsatz im Einzelhandelsgeschäft lag im Jahr 2023 bei 5,2 Milliarden Euro. „Diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird zum gegenseitigen Nutzen beider Genossenschaften sein“, erklärt Edeka-Vorstandssprecher Sebastian Kohrmann.

Die Konsum Dresden wurde 1888 von sieben Dresdner Familien gegründet. Die Genossenschaft betreibt Märkte mit einer Ladenfläche von 200 bis 2.000 Quadratmetern. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit und eine stärkere regionale Wertschöpfung in Sachsen.

Konsum Leipzig ebenfalls Mitglied von Edeka Nordbayern

Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits in diesem Jahr ereignet: Im Mai 2024 hatte das Bundeskartellamt den Beitritt der Konsumgenossenschaft Leipzig zur Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen genehmigt. Konsum Leipzig betreibt rund 60 überwiegend kleinflächige Lebensmittelgeschäfte in Leipzig, Halle und Umland. 2023 wurde ein Bruttoumsatz von rund 200 Millionen Euro erzielt.