Lieferando weitet sein Angebot auf Gesundheits- und Pflegeartikel aus. In Kooperation mit dem Startup Cure liefert die Plattform nun auch Apothekenprodukte. Der Service startet in 18 deutschen Städten mit 60 teilnehmenden Apotheken.

Sortimentserweiterung: In Zusammenarbeit mit dem Health-Tech-Startup Cure bietet Lieferando nun auch die Lieferung von Gesundheits- und Pflegeartikeln aus Apotheken an. Bildquelle: Lieferando

Lieferando weitet sein Geschäftsfeld aus. In Zusammenarbeit mit dem Health-Tech-Startup Cure bietet die Bestellplattform nun auch die Lieferung von Gesundheits- und Pflegeartikeln aus Apotheken an, wie das Unternehmen mitteilt.

Der neue Service startet zunächst in 18 deutschen Städten, darunter Berlin, Hamburg und München, mit 60 teilnehmenden Apotheken. Kunden können aus über 500 Artikeln wählen, von rezeptfreien Medikamenten bis hin zu Kosmetika und Babynahrung. Lieferando liefert nach eigenen Angaben innerhalb von 45 Minuten, vorwiegend per Fahrrad. „Unsere Partnerschaft mit Lieferando stellt einen Meilenstein dar, der das Gesundheitswesen weiter vereinfachen wird“, erklärte Ali El-Ali, Geschäftsführer und Mitgründer von Cure, in der Mitteilung. Durch die Kooperation könnten Apotheken Millionen Lieferando-Nutzer direkt und besonders komfortabel bedienen.

Für Lieferando bedeutet die Erweiterung um Apothekenprodukte einen weiteren Schritt in der Diversifizierung seines Angebots. Neben Lebensmitteln von Rewe hatte das Unternehmen zuletzt auch Haushaltsartikel sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik in sein Sortiment aufgenommen. Die Muttergesellschaft von Lieferando, Just Eat Takeaway, nutzt bei der Erschließung neuer Produktkategorien Synergien in Bereichen wie Technologie und Logistik. In anderen Ländern kooperiert das Unternehmen bereits mit Partnern aus dem Gesundheitssektor, beispielsweise mit Boots in Großbritannien und CVS Pharmacy in den USA.