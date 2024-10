Innovative Anbaumethode Kaufland kooperiert mit Start-up für nachhaltigen Kaffee

Kaufland bietet in Zusammenarbeit mit dem Start-up Cotierra nachhaltiger produzierten Kaffee an. Das Projekt in Kolumbien recycelt Abfälle aus dem Kaffeeanbau zu Pflanzenkohle. Diese dient als ökologischer Dünger und bindet CO₂.