Schwarz Digits und die Deutsche Bahn haben die Gründung von DataHub Europe bekannt gegeben. Die Plattform soll Daten aus Industrie und Medien für KI-Trainings bündeln. AuditGPT, eine Anwendung zur Effizienzsteigerung in der Revision, wurde als erstes Projekt vorgestellt.

Die Bundesregierung möchte die Rahmenbedingungen schaffen, damit Deutschland sich zum führenden KI-Land in Europa entwickelt. Das Foto zeigt (von links) die hessische Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus, die Bundesminister Dr. Robert Habeck und Dr. Volker Wissing, den Co-CEO von Schwarz Digits, Christian Müller, Bundeskanzler Olaf Scholz und Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin für Digitalisierung und Technik Deutsche Bahn. Bildquelle: Deutsche Bahn

Die Digitaltochter der Schwarz Gruppe Schwarz Digits und die Deutsche Bahn haben die Gründung der Plattform Datahub Europe bekanntgegeben. Dies teilten die Unternehmen auf dem Digital-Gipfel 2024 der Bundesregierung mit. Die Plattform will Daten aus Industrie und Medien zusammenführen, um KI-Modelle in einer sicheren Infrastruktur zu trainieren.

Der Datahub Europe strebt an, unternehmensspezifische KI-Lösungen schnell und sicher in verschiedene Geschäftsanwendungen zu integrieren. Laut der Mitteilung kooperieren zahlreiche Partner aus Industrie, Technologie, Wissenschaft und Medien. Daten-Partner wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und DvH Medien stellen ihre Inhalte zur Verfügung. Plattform- und KI-Partner wie Aleph Alpha, Stackit und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern ermöglichen das Training der Modelle.

Daniela Gerd tom Markotten, Digital- und Technikvorständin der Deutschen Bahn, betonte die Bedeutung des Projekts: „Der Datahub Europe ermöglicht es uns, Daten in einer geschützten europäischen Infrastruktur zu verarbeiten. So können wir KI-Anwendungen als nützliche und rechtssichere Werkzeuge in unseren Arbeitsalltag integrieren.“

AuditGPT als erste Anwendung vorgestellt

Als eine der ersten Anwendungen stellten die Unternehmen AuditGPT vor. Diese soll die Revisionsarbeit effizienter und systematischer gestalten. Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits, erklärte: „Mit dem Datahub Europe nutzen wir ein Höchstmaß an Datensouveränität, um gemeinsam mit der Bahn eine europäische Datenplattform für die KI-Wertschöpfung aufzubauen.“

Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, begrüßte die Initiative: „Mit dem Datahub Europe wird eine entscheidende Lücke in der EU geschlossen, indem qualitativ hochwertige Daten für das Training von KI bereitgestellt werden.“ Er hofft auf den Anschluss vieler weiterer Partner, um die digitale Zukunft Europas aktiv mitzugestalten.

Die Initiatoren versichern, dass sie gesetzliche Vorgaben wie die DSGVO, den EU AI Act und das Urheberrecht einhalten. Der Datahub Europe soll die Entwicklung souveräner, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Anwendungen im europäischen Sprachraum vorantreiben.