Die Deutsche Getränke-Logistik hat mit Edeka und Kaufland schwergewichtige Partner für sich gewinnen können. Bildquelle: DGL

Die Deutsche Getränke Logistik (DGL) meldet einen bedeutenden Erfolg: Edeka und Kaufland haben sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen entschieden. Dies gab die DGL bekannt.

Die Handelshäuser nutzen künftig die Dienste der DGL für ihre Getränkedistribution und die Versorgung ihrer Filialen mit Mehrweggetränken. Die DGL bleibt dabei nach eigenen Angaben marktneutral und unabhängig. „Wir sind stolz und glücklich, dass sich mit Edeka und Kaufland zwei der größten Getränkevermarkter Deutschlands für unsere DGL als Dienstleister entschieden haben“, zitierte das Unternehmen Markus Rütters, den Vorsitzenden der DGL-Geschäftsführung.

Zur Unterstützung der Zusammenarbeit plant die DGL Investitionen in neue Standorte und moderne Logistikstrukturen. Das Unternehmen will damit Lücken in seinem Logistiknetzwerk schließen und es erweitern. Konkret nannte die DGL zwei neue Standorte in Bremen und Hannover-Langenhagen, die am 1. Januar 2025 den Betrieb aufnehmen sollen.

DGL plant Netzwerkerweiterung

Das Bundeskartellamt hat laut DGL der Übernahme des Standorts in Hannover-Langenhagen von Splendid Drinks bereits zugestimmt. Dies lässt darauf schließen, dass die Wettbewerbshüter keine Einwände gegen die Expansion der DGL haben.

In ihrer Mitteilung betonte die DGL die Bedeutung einer unabhängigen Logistikplattform im deutschen Getränkemarkt. „Der Markt braucht – und fordert – händlerunabhängige Angebote, wie wir sie hoch professionell und vor allem ökonomisch wie ökologisch sinnvoll bieten“, zitierte das Unternehmen Rütters. Diese Aussage unterstreicht das Ziel der DGL, ihre Stellung als neutraler Dienstleister zu festigen.

Keine Überraschung für Branchenbeobachter

Der Schritt kommt für Marktbeobachter nicht ganz überraschend. Seit die Kölner Rewe Gruppe sich Ende 2023 knapp 50 Prozent der Anteile am DGL Wettbewerber Trinks gesichert hat, waren Experten davon ausgegangen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Trinks-Kunden abspringen (wir berichteten). Hintergrund dieser Entscheidung dürfte sein, dass sich andere Handelshäuser nicht bei sensiblen Daten wie Preisgestaltung und Aktionen von Rewe in die Karten schauen lassen möchten.

Die DGL wurde 2019 als Joint Venture der Radeberger Gruppe und der Brauerei Veltins gegründet und gilt damit als letzter national agierender und gleichzeitig handelsneutraler Getränkelogistiker. Laut den Zitaten von DGL-Chef Rütters soll diese Unabhängigkeit bestehen bleiben.