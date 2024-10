Pilotprojekt in Duisburg Aldi Süd will Holzbau zum Standard für neue Filialen machen

Aldi Süd baut zurzeit in Duisburg eine neue Filiale in Holzrahmenbauweise. Und die soll bei dem Discounter Maßstäbe setzen. Denn Aldi Süd will den Holzbau zum Standard für neue Niederlassungen machen. Das hat das Unternehmen angekündigt.