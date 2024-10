Edeka Südwest nimmt als erster Lebensmitteleinzelhändler Wein in Mehrwegflaschen in das Sortiment auf. Kunden zahlen 0,25 Euro Pfand pro 0,75-Liter-Flasche. Die Flaschen können bis zu 50 Mal wiederbefüllt werden. Das spart Ressourcen spart und vermeidet Abfall.

Vorreiterrolle im LEH: Edeka Südwest sorgt für nachhaltigen Weinverkauf mit Mehrwegflaschen. Bildquelle: Wein-Mehrweg eG

Edeka Südwest führt als erster Lebensmitteleinzelhändler Wein in Mehrwegflaschen ein. Die Genossenschaft nimmt ab sofort in den ersten Märkten Wein in der neuen 0,75-Liter-Mehrwegflasche in ihr Sortiment auf. Kunden zahlen für diese Flaschen 0,25 Euro Pfand, das sie bei Rückgabe zurückerhalten.

Fehlender passender Kasten verzögerte Markteinführung

Zum Start stehen dem Lebensmitteleinzelhandel insgesamt 37 Weine in der 0,75-Liter-Mehrwegflasche zur Verfügung. Edeka Südwest beginnt mit ausgewählten Weinen in den ersten Märkten im württembergischen Teil ihres Absatzgebiets. Das Unternehmen übernimmt damit nach eigenen Angaben eine Vorreiterrolle bei Wein-Mehrweg im Lebensmitteleinzelhandel.

Die Wein-Mehrweg eG stellte die 0,75-Liter-Mehrwegflasche erstmals im März 2023 auf der Fachmesse Pro Wein vor. Der Lebensmitteleinzelhandel zögerte zunächst mit der Aufnahme dieser Weine in seine Sortimente, weil ein passender 6er Kasten fehlte. Wein-Mehrweg entwickelte diesen Mehrweg-Poolkasten aus Recyclingmaterial inzwischen in Zusammenarbeit mit dem Kastenhersteller Oberland MV in Bad Wurzach.

Flasche lässt sich bis zu 50mal befüllen

„Wir waren in der Zwischenzeit aber nicht untätig“, erklärte Werner Bender, Vorstand von Wein-Mehrweg. „So sind die Weine unserer inzwischen 13 Mitgliedsbetriebe mittlerweile bei Getränkehändlern in großen Teilen Süddeutschlands und vereinzelt auch darüber hinaus erhältlich.“ Im Bio-Handel erfolge die Verbreitung sogar nahezu bundesweit.

Die Einführung im Supermarkt ist für die Weinerzeuger bedeutend, weil der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland inzwischen rund zwei Drittel der Weine verkauft. Bender erwartet, dass zunächst vor allem zahlreiche Märkte in Baden-Württemberg die Weine in der Mehrwegflasche ordern werden. Bei entsprechender Nachfrage könne das Verbreitungsgebiet dann zügig weiter wachsen.

Die 0,75-Liter-Mehrwegflasche lässt sich laut Bender bis zu 50 Mal befüllen. Dies spare Ressourcen und Energie, vermeide Abfall und mache die Weinbranche unabhängiger. Eine weitere große, bundesweit aktive Unternehmensgruppe im Lebensmitteleinzelhandel habe bereits signalisiert, in Kürze die 0,75-Liter-Mehrwegflasche beim Wein ebenfalls in erste Märkte zu nehmen.