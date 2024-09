Bildquelle: Getty Images

Der Discounter Norma senkt die Preise für Zuckerprodukte deutlich. Wie Norma mitteilte, reduziert das Unternehmen ab sofort die Preise für ausgewählte Zuckerartikel der Eigenmarke Sweet Family sowie der Marken Südzucker und Diamant um bis zu 33 Prozent. Am stärksten fällt die Preissenkung beim Feinen Zucker in der 1-Kilo-Packung aus. Dieser kostet nun 99 Cent statt bisher 1,49 Euro, was einer Preisreduktion von über 33 Prozent entspricht. Auch bei Puderzucker, Würfelzucker und Gelierzucker sinken die Preise um bis zu 20 Prozent.

Norma ist nicht der einzige Händler, der die Zuckerpreise senkt. Auch die Konkurrenten Lidl und Kaufland haben ähnliche Preissenkungen ab dem 16. September angekündigt. Bei Lidl fällt der Preis für die 1-Kilo-Packung Zucker ebenfalls von 1,49 Euro auf 99 Cent. Kaufland senkt den Preis für den Zucker seiner Eigenmarke K-Classic im gleichen Umfang.

Kaufland begründet Preissenkung mit gesunkenen Rohwarenkosten

Die Preissenkungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Lebensmittelpreise in Deutschland insgesamt stark gestiegen sind. Laut dem Statistischen Bundesamt lagen die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke im Juli 2024 im Durchschnitt um mehr als 32 Prozent über dem Niveau von Juli 2020. Besonders stark verteuerte sich in diesem Zeitraum Zucker mit einem Plus von 83,3 Prozent.

Norma betonte, dass die Preissenkung bei Zucker Teil einer breiteren Strategie sei. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen allein in diesem Jahr die Preise für mehr als 300 Artikel im Sortiment der beliebten Alltagsprodukte deutlich gesenkt. Auch Kaufland gab an, seit dem vergangenen Jahr bereits über 4.000 Artikel dauerhaft im Preis gesenkt zu haben. Das Unternehmen begründet die Preissenkungen mit gesunkenen Rohwarenpreisen.