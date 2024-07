Nach langem Ringen EU-Lieferkettengesetz seit heute offiziell in Kraft

Heute tritt das heftig umstrittene EU-Lieferkettengesetz in Kraft, das europäische Unternehmen zum Einhalten von Menschenrechts- und Umweltstandards in ihren Lieferketten verpflichtet. Für das Umsetzen in nationales Recht haben die EU-Staaten zwei Jahre Zeit.