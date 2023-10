Statistisches Bundesamt Großhandelspreise sinken stark

Die Preise auf Großhandelsebene sind im September so stark gesunken wie seit drei Jahren nicht mehr. Doch dies gilt nicht für alle Warengruppen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. So sind Obst, Gemüse und Kartoffeln sowie Zucker, Süß- und Backwaren deutlich teurer als ein Jahr zuvor.