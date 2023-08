Symrise konnte seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2023 fortsetzen. So habe das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 6,8 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro erzielt.

Ohne Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten habe sich der Umsatz organisch um 8 Prozent erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liege bei 446 Millionen Euro. Die Profitabilität (EBITDA-Marge) erreichte 18,5 Prozent. Nach Bereinigung der Sondereffekte im Segment Scent & Care betrug das EBITDA 475 Millionen Euro. Damit lag es 1,5 Prozent über dem Vorjahresvergleichswert von 468 Millionen Euro.

Im Geschäftsbereich Food & Beverage hätten Anwendungsbereiche für süße und würzige Produkte sowie für Getränkearomatisierungen ein zweistelliges organisches Wachstum hervorgebracht. Der Geschäftsbereich Pet Food erzielte ein prozentual zweistelliges organisches Wachstum. Besonders dynamisch sei die Umsatzentwicklung in den Ländermärkten Frankreich, USA, Mexiko, China und in Südostasien verlaufen. Taste, Nutrition & Health erzielte im ersten Halbjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum von 11,4 Prozent. Das Geschäft mit Probiotika blieb hinter dem Niveau des Vorjahres zurück und verzeichnete im ersten Halbjahr einen leichten Umsatzrückgang. Scent & Care erreichte ein Umsatzwachstum von 2,4 Prozent. Der Geschäftsbereich Fragrance steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2023 organisch im einstelligen Prozentbereich. Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aroma Molecules sei vor allem durch ein schwieriges Marktumfeld sowie den Produktionsstillstand in Colonel Island belastet. Der Umsatz im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients erzielte erneut prozentual zweistellige organische Zuwächse.

Symrise bestätigt damit seine Wachstums- und Profitabilitätsziele und geht weiterhin davon aus, schneller zu wachsen als der relevante Markt. Das Unternehmen strebt 2023 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent an.