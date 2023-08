Während ihres dritten Ausbildungsjahres übernehmen sie vollumfänglich die Verantwortung für die im Rahmen des Supermarktgeschäfts anfallenden Tätigkeiten. Dazu gehören die Beratung der Kunden und die Bewirtschaftung der Regale aber auch sämtliche Tätigkeiten im Rahmen der Filialleitung, wie die Personaleinsatzplanung und weitere administrative Aufgaben. Zur Unterstützung stehen ihnen zwei Coaches zur Seite, die ihre Berufsbildung ebenfalls bei Coop absolviert haben.

Seit drei Jahren bietet Coop ein Ausbildungsprogramm an, das in ein einjähriges Basis-Lehrjahr und eine ein- oder zweijährige Vertiefungsphase aufgeteilt ist. Coop ist in der Schweiz einer der größten Lehrstellenanbieter. In diesem Jahr starteten über 1.000 Jugendliche ihre Berufsbildung in 32 verschiedenen Lehrberufen. Diese reichen vom Verkauf über die Logistik, Verwaltung, Systemgastronomie, Produktion bis zum Transportwesen. Insgesamt beschäftigt die Coop-Gruppe rund 3.400 Auszubildende im In- und Ausland.