Laut einem aktuellen Werbeprospekt zieht Lidl nach Wettbewerber Aldi beim Thema 5G für seine Mobilfunktarife nach und will Neukunden zudem mit einer besonderen Aktion locken.

Die neue Tarife für den Mobilfunkanbieter Lidl Connect, der das Vodafon-Netzt nutzt, gelten laut der Anzeige ab dem 7. August mit Zugang zum 5G-Netz und einer höheren Geschwindigkeit. Lidl hebt die maximale Downstreamrate von 25 Mbit/s auf 50 Mbit/s und die Upstreamrate von 10 Mbit/s auf 25 Mbit/s an. Bis 6. September können Neukunden zudem noch die Starterpakete um 50 Prozent vergünstigt bekommen - also für 4,99 Euro. Die jeweilige Vergünstigung gilt nur für einen Abrechnungszeitraum, also 28 Tage.

