Ist der Handel wirklich „der weiße Ritter“, der für niedrige Preise sorgt? Rainer Lademann hat daran Zweifel. Er ist Honorarprofessor an der Universität Göttingen und Mitautor des Buchs „Marktbeherrschung im Lebensmitteleinzelhandel?“.

Und auf die große Frage des Buchtitels antwortet Lademann: „Ja! Wir haben heute die Situation, dass der Handel in seiner Spitzengruppe als Oligopol eine Marktbeherrschende Stellung erreicht hat“. Der Verbraucher habe dadurch den Nachteil von steigenden Preisen, so Lademann. Die Gewinne werden nicht mehr durch Wettbewerb kontrolliert. Was das zur Folge hat, können Sie bei Regalplatz dem Podcast der Lebensmittel Praxis hören.