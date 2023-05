Im Juni startet Aldi Süd seinen Online-Lieferdienst für Lebensmittel. Zunächst dürfen in einer Art Testlauf allerdings nur die Mitarbeiter im Umkreis der Aldi-Süd-Zentrale in Mülheim bestellen.

Das berichten Handelsblatt, Businessinsider und weitere Medien. Rund 1.300 Artikel aus den Bereichen Kühlware, TK und Trockensortiment sollen bestellbar sein, also noch nicht vom Start weg alle Produkte, die es in den Filialen gibt. Die Preise sollen jedoch die gleichen sein wie in den Läden. Zudem wird eine Liefergebühr fällig. Geliefert wird montags bis samstags mit Elektrofahrzeugen in festen Zeitfenstern, aus denen der Kunde auswählen kann. Bis zum Jahresende 2023 sollen im Raum Mülheim auch Verbraucher Lebensmittel bei Aldi Süd bestellen können. Ob und wann Aldi die Belieferung nennenswert ausweitet, ist noch unklar.