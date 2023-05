Kundenbindung Händler-Apps immer beliebter

Kundenbindungsprogramme in Form von Apps kommen - besonders im Lebensmittelhandel sowie in Drogerie und Parfümerie - gut an. Potenzial bestehe noch bei unternehmenseigenen Loyalty-Apps. Das ergab eine aktuelle Studie des IFH Köln in Zusammenarbeit mit KPMG.