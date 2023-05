Der Online-Supermarkt Oda weitet sein Liefergebiet auf Städte in Niedersachsen aus. Nach dem Start in Berlin und Brandenburg zu Anfang des Jahres liefert Oda nun auch in Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel aus.

„Denn auch in Niedersachsen bestellen die Menschen ihre Lebensmittel nach wie vor kaum online“, begründet Malte Nousch, Managing Director von Oda Deutschland, den Schritt. „Mit einem kompromisslos guten Serviceangebot zeigen wir, dass der Wocheneinkauf online weder teuer noch kompliziert sein muss.” Aktuell plane Oda bereits weitere Standorte in Niedersachsen. Im Sommer werde man mit der Belieferung von Wolfsburg, Gifhorn, Hannover und Peine starten. Später sollen auch die dazwischen liegenden Gemeinden dazukommen, so das Unternehmen.

Nach Angaben des Unternehmens verfügt der Online-Supermarkt über ein Sortiment aus rund 9.000 Produkten, darunter 400 Produkte der Bio Company-Eigenmarke. Auch lokale Hersteller und Bauernhöfe gehörten zu Odas Zulieferern. Unter anderem listet Oda Milchprodukte von Hemme Milch aus der Wedemark, Honig von der Imkerei Heine & Stumpp aus der Region zwischen Oker und Elm, sowie regional angebautes Obst und Gemüse von verschiedenen niedersächsischen Betrieben. „Als einer der wichtigsten Agrarstandorte in Deutschland bietet Niedersachsen eine Vielfalt an hochwertigen, schmackhaften Lebensmitteln”, so Eberhard Wirtz, der als Commercial Director die Sortimentsgestaltung bei Oda Deutschland verantwortet.