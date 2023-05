Seine Karriere bei Metro begann Dutschmann 2008, als Head of Internationalisation and Expansion. Nach verschiedenen Führungspositionen im Einkauf in Asien, Singapur, China und Hongkong wechselte er 2016 als Geschäftsführer Einkauf zu Metro Rumänien. Seit Februar 2021 ist Matthias Dutschmann als Senior Vice President Wholesale Business Transformation bei Metro für die Großhandels-Transformationsaktivitäten aller Länder innerhalb der Metro zuständig, wie es weiter hieß.

Martin Schumacher, CEO Metro Deutschland, kommentierte die Personalie mit den Worten: „Matthias Dutschmann hat bereits in anderen Ländern mit Erfolg die konsequente Großhandelsausrichtung vorangetrieben. Wir sind sehr froh, ihn als Geschäftsführer von Metro Deutschland bei der weiteren operativen Umsetzung der Metro-Score-Strategie an Bord zu haben.“