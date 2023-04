Der Gemüsegarten Deutschlands startet offiziell in die Frischgemüse-Saison 2023: Ab sofort ernten die 120 unter diesem Namen aktiven Erzeuger bei Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG die komplette Angebotspalette an Frühlingsspezialitäten.

Die Pfalz ist das größte zusammenhängende Gemüseanbaugebiet Deutschlands. Lauchzwiebeln sind traditionell die Frühstarter im Gemüsegarten Deutschlands. Sie werden bereits seit Anfang März – und damit rund eine Woche früher als im Mittel der Vorjahre – geerntet.

Der offizielle Startschuss in die Frischgemüse-Saison 2023 erfolgt traditionell bei Pfalzmarkt in Mutterstadt. In der neuen Halle 4, einem der europaweit größten und modernsten Vermarktungszentren für frisches Obst und Gemüse, sind alle Prozesse auf Nachhaltigkeit und Schnelle ausgerichtet. Diese neue Drehscheibe für frisches Obst und Gemüse wurde erstmals Anfang 2022 in Betrieb genommen. Ab 2023 hat jetzt die zweite Ausbaustufe für noch mehr Nachhaltigkeit begonnen. Hans-Jörg Friedrich, Vorstand bei Pfalzmarkt, sagt: „Wir nutzen mit rund 23.000 Quadratmeter nahezu das komplette Hallendach zur regenerativen Energiegewinnung und machen damit Pfalzmarkt autark. Das Investment für die PV-Technologie liegt bei 2,5 Millionen Euro.“