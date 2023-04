Zum Tag der Arbeit am ersten Mai meldet der Handelsverband Deutschland (HDE) eine neue Rekordbeschäftigung in der Branche, fordert mehr gesellschaftliche Wertschätzung für die duale Ausbildung und warnt wegen des Arbeits- und Fachkräftemangels vor fehlgeleiteten Gesetzesinitiativen, die dem Arbeitsmarkt dringend benötigte Erwerbspotentiale entziehen.

„Mit mehr als 3,1 Millionen Beschäftigten ist der Einzelhandel einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. Die Branche baut seit Jahren immer weiter Beschäftigung auf – trotz aller Krisen. Wir haben aktuell den höchsten Beschäftigungsstand seit 20 Jahren erreicht. Das ist in diesem schwierigen Umfeld eine große Leistung“, so Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Die beiden Kernberufe des Handels (Kaufleute im Einzelhandel sowie Verkäufer) gehören zu den am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen in Deutschland. Auf sie entfallen jährlich rund zehn Prozent aller Ausbildungsverträge. Sie führen mit 13 Prozent der angebotenen Ausbildungsstellen das Ranking der Bundesagentur für Arbeit an. Die Handelsunternehmen hatten Anfang des Jahres trotz Rekordbeschäftigung zusätzlich rund 50.000 weitere offene Stellen bei der BA gemeldet. Einer aktuellen Studie zufolge liegt die tatsächliche Anzahl sogar bei rund 120.000 offenen Stellen.