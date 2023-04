Lebensmittel-Start-Up Rewe „Loql“ geht an den Start

Ziel dabei sei es durch die Verbindung von Produzenten wie landwirtschaftlichen Erzeugern oder Manufakturen mit B2B Abnehmern wie Rewe-Kaufleuten und Einzelhändlern, die Beschaffung von regional, lokal und nachhaltig produzierten Lebensmitteln zu vereinfachen.

Die Testphase der neuen Plattformlösung im geschlossenen Teilnehmerkreis soll Ende April beginnen. In den kommenden Monaten plane man die Prozesse und die Software in Zusammenarbeit mit den Pilotnutzer in ausgewählten Regionen weiter zu optimieren, teilt Rewe mit. Eine Ausweitung des aktuell geschlossenen Teilnehmerkreises im Testzeitraum sei bislang nicht vorgesehen, jedoch gebe es eine Interessentenliste, auf welcher sich Unternehmen für die Ausweitung der Pilotierung vormerken lassen könnten.