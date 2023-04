E-Food Edeka entwickelt Logistikfläche für Picnic

Nach dem Spatenstich im Mai 2022 hat Edeka Rhein-Ruhr dem Lieferservice Picnic nun offiziell den Schlüssel für das Logistikzentrum am Weilteich-Gelände in Oberhausen übergeben. Edeka Rhein-Ruhr ist zu 35 Prozent an dem Lieferunternehmen beteiligt.