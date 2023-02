Zum Sortiment der traditionsreichen Petrusquelle gehört in erster Linie das klassische Mineralwasser, das hier seit mehr als 150 Jahren gefördert wird, aber auch Erfrischungsgetränke und Schorlen. Mit der Übernahme stärkt der Edeka-Verbund sein Engagement im Getränkesegment, erweitert damit das Angebot der Unternehmenstochter Sonnländer und „erhöht die Unabhängigkeit und Flexibilität, um die Versorgung seiner Kunden in hoher Qualität zum attraktiven Preis bestmöglich zu erfüllen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Marke Siegsdorfer Petrusquelle wird dabei auch in Zukunft weitergeführt. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.