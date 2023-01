Hilcona (Bell Food Group) will in die Zukunft investieren und gleichzeitig neue Maßstäbe im Bereich der Nachhaltigkeit setzen. Im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzeptes zur langfristigen Entwicklung des Standortes Schaan in Liechtenstein startet das Unternehmen Phase zwei der modernen Betriebserweiterung.

Mit dem Abbruch der bestehenden Gebäude im Januar 2023 fällt der Startschuss für die zweite Bauetappe. Der Baubeginn für das neue Warenausgang-Gebäude und das Hochregallager ist im ersten Quartal 2023 geplant. Die Inbetriebnahme des automatischen Hochregallagers mit über 17.000 Palettenstellplätzen soll Ende 2024 erfolgen. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Lagers ist der Beginn für die dritte Bauetappe mit dem Bau eines weiteren Produktionsgebäudes Anfang 2025 geplant.

Das Neubauprojekt soll auf Zukunftstechnologien und auch nach modernsten Gesichtspunkten gestalteten Gebäude ausgerichtet sein. Laut Unternehmen wird es nicht nur in Design und Funktionalität neue Maßstäbe setzen, sondern auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Im Kompetenzbau würden ein neues Entwässerungskonzept, inklusive einer nachhaltigen Abwasserbehandlungsanlage und modernsten Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gebäude, umgesetzt. Der Solarstrom wird auch in der Haustechnik genutzt, wo Wärmepumpenheizungen und Wärmerückgewinnungsanlagen im Einsatz sind, die bei Bedarf heizen oder kühlen. Überdies will man alle Gebäudedächer begrünen. „Mit dem nächsten Schritt unseres Werkentwicklungsplanes agieren wir strategisch und mit Weitblick. Wir schaffen damit auch Standards in der Lebensmittelproduktion. Zudem erhöhen wir unsere Effizienz und lasten unsere Kapazitäten optimal aus", betonte Peter Ritzer, Gesamtverantwortlicher der Hilcona-Werksentwicklungsplanung.