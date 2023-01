Van Deursen arbeitete nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Erasmus-Universität Rotterdam bei Cargill. Hier war er in verschiedenen internationalen Managementfunktionen in den Bereichen Operational Excellence, Transformation, Übernahmen, Risikomanagement und Management von Talenten und Teams tätig. Als President Global Starches, Sweeteners & Texturizers war er zuletzt für Cargill global verantwortlich.