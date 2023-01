„Mit Naturland haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir unser Ziel, den Anteil an Bio-Ware weiter zu erhöhen, gemeinsam umsetzen können“, sagt Katrin Beyer, Business Unit Director Category Management bei Aldi Nord. Die ersten ausgewählten Produkte mit Naturland-Zertifizierung wolle man im ersten Halbjahr 2023 in das Aldi-Sortiment aufnehmen und plane darauf den Anteil von Naturland-zertifizierten Artikeln sukzessiv zu erhöhen.

Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei Aldi Süd erklärt: „Unser Ziel ist es, nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen und dazu beizutragen, die Landwirtschaft in Deutschland zu transformieren. Der Ausbau des ökologischen Landbaus in Deutschland ist dabei ein wichtiger Baustein, um mittelfristig eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung zu etablieren“.

Ein neues Förderungsprogramm soll Landwirte von Naturland bei der Umsetzung der Richtlinien zum Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt unterstützen. Mit der digitalen Erfassung des Status Quo, soll dabei zunächst über die bereits bestehenden Leistungen der Naturland-Betriebe für die Artenvielfalt aufgeklärt werden. Die Beratung und Schulung der Naturland-Landwirte sowie die finanzielle Unterstützung dieser, soll bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt helfen. Für die Finanzierung werde Aldi bei jedem verkauften Naturland-Produkt zusätzlich einen Betrag in einen Fördertopf einzahlen. Mit dem neuen „Für mehr Artenvielfalt“-Logo auf den Produkten wird das neue Programm gekennzeichnet.

„Um das 30-Prozent-Bio-Ziel der Bundesregierung zu erreichen, wollen wir Bio-Produkte in Naturland-Qualität für noch mehr Menschen zugänglich machen. Das erreichen wir nur mit starken Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu gehören unsere Naturland-Landwirte ebenso wie unsere Partner aus Verarbeitung und Handel“, so Wilhelm Heilmann, Geschäftsleiter Verarbeitung und Handel bei Naturland.