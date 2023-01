Ende Dezember 2022 hatten die Unternehmen vorerst eine Kooperation mit einem Testlauf in Berlin gestartet. Dieser sei dabei so erfolgreich gewesen, dass man diesen Schritt nun auf ganz Deutschland ausgeweitet habe. „Wolt-Kunden können von nun an auf unser breites Sortiment von durchschnittlich über 2.300 Produkten zugreifen und wir erweitern unseren Kundenstamm durch die beliebte Wolt-Plattform,“ sagt Dr. Martin Esch, Deutschlandchef bei Flink.

Oksana Lukyanenko, Deutschlandchefin bei Wolt erklärt: „Unser Ziel ist es, zur App für alles zu werden. Und das beginnt natürlich mit einem vielfältigen Angebot an Lebensmitteln auf der Wolt-Plattform“.