Der autonome Checkout sei bereits erfolgreich in den hybriden Testmärkten in Köln und Berlin als alternative Einkaufsmöglichkeit zum herkömmlichen Bezahlen an der Kasse integriert und getestet worden, meldet der Konzern. Der neue Markt in der Maxvorstadt ist nun der erste, der ausschließlich einen autonomen Checkout als Bezahlvorgang anbietet.

„In den kommenden Wochen werden wir genau analysieren, wie das Angebot, ganz ohne Kassiervorgang einkaufen zu gehen, hier in München angenommen wird“, sagt Peter Maly, Bereichsvorstand der Rewe Group. Laut Unternehmen kommt es bei dem technologisierten Einkauf jedoch zu keiner Einsparung von Marktpersonal. So brauche der autonome Markt die gleiche Anzahl an Mitarbeitern wie herkömmliche Rewe-Filialen, um den Kunden bei Fragen und Beratung zur Verfügung zu stehen. Marktleiterin Sarah Popovic, die den neuen Markt in einer Doppelspitze mit Sinthayhu Tadesse leitet, erklärt: „Insgesamt setzt sich unser Team aus elf Mitarbeitern zusammen. Die Kolleginnen und Kollegen kommen zum Beispiel verstärkt in der Warenverräumung zum Einsatz, die aufgrund des technologisierten „Pick&Go”-Einkaufsystems einen höheren Aufwand erfordert.“

Das Sortiment des neuen Smart-Stores umfasst rund 4.000 Artikel auf einer Verkaufsfläche von 298 Quadratmetern. Dazu gehören frische Backwaren, Obst und Gemüse, ein umfassendes Trockensortiment, Tiefkühlprodukte, Getränke sowie Haushaltswaren. Auch regionale Produkte aus Bayern gehören zum Sortiment. Bezahlen können die Kunden via Paypal, Google Pay, Apple Pay oder Kreditkarte.