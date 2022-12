Reiner Mihr und Elena Kuss sprechen mit Hans-Dietrich Reckhaus. Er leitet in zweiter Generation ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit mehr als 60 Jahren Insektenbekämpfungsmittel herstellt. Die Reckhaus GmbH stellte 2020 sein Markenprogramm quasi ein und ersetzte es durch Produkte, die Insekten einfangen, aber nicht töten. Die Konfrontation mit den Künstlern Frank und Patrik Riklin war für ihn Auslöser, sein Geschäftsmodell vollständig in Frage zu stellen. Es folgte die Kunstaktion „Fliegen retten in Deppendorf“ mit großer medialer Resonanz und die Entwicklung von „Insect Respect“. Das Gütesiegel zeichnet Produkte aus, die Verbraucher über den Wert von Insekten aufklären und den entstandenen Schaden durch den Aufbau insektenfreundlicher Lebensräume zumindest kompensieren. Anfangs ausgelacht, sind Produkte mit seinem Siegel heute bei den großen Händlern wie dm, Aldi und Rossmann zu finden. Ein Gespräch über Glaubwürdigkeit und Durchhaltevermögen!

