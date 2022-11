Laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) ist nur ein knappes Drittel der Händler mit den Umsätzen in der Woche vor dem ersten Advent zufrieden, darunter der Lebensmittelhandel. Ein Problem: die niedrige Kundenfrequenz in Innenstädten.

Aus einer aktuellen HDE-Trendumfrage unter 400 Handelsunternehmen geht hervor, dass 51 Prozent der befragten Handelsunternehmen die Umsatzentwicklung in der Woche vor dem ersten Advent als nicht zufriedenstellend bewerten. Rund 30 Prozent der Befragten berichten hingegen von einer guten Entwicklung und Zufriedenheit mit den Umsätzen. Das trifft laut Umfrage insbesondere auf Handelsunternehmen aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Kosmetik und Lebensmittel zu. Zu den beliebtesten Produkten zählen Smartphones, Weihnachtsdekoration, Pullover und Strickwaren, Schmuck und Gutscheine.

Einen Grund für den durchwachsenen Verlauf der letzten Woche im November sieht der HDE in den niedrigen Kundenfrequenzen. „In unseren Innenstädten sind die Kundenfrequenzen mit der Pandemie eingebrochen. Bis heute haben sich die Besucherzahlen nicht erholt. Das macht den Händlern in Innenstadtlagen zu schaffen“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Der HDE sieht jedoch insbesondere in der Belebung des Geschäfts am ersten Adventswochenende einen Lichtblick für die nächsten Wochen. „Zu beobachten ist eine deutliche Belebung des Geschäfts am ersten Adventswochenende“, betont Genth. „Die Monate November und Dezember sind traditionell die umsatzstärksten Monate im Einzelhandel. Viele Händler sind auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft angewiesen.“

Der HDE erwartet für November und Dezember im Einzelhandel einen Gesamtumsatz von mehr als 120 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem realen Minus von vier Prozent.