Karneval Session gestartet

Seit 11.11 Uhr heute (11.11.) feiert Köln 200 Jahre Kölner Karneval – und gefeiert wird bis Aschermittwoch. Tausende Jecken bescheren in der Domstadt am Rhein und in den anderen Karnevals- und Fastnachtshochburgen dem Handel heute und in der gesamten fünften Jahreszeit Zusatzumsätze.