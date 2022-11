Schlumberger Joaquin-Weine aus Kampanien im Sortiment

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft, Meckenheim, führt ab sofort auch die Weine von Joaquin. Das kleine Weingut mit seinen fünf Hektar Anbaufläche liegt in Irpinia in der Region Kampanien und produziert sieben verschiedene Weine in sehr kleinen Mengen von 300 bis 2.000 Flaschen pro Wein.