„Unsere Mitarbeiter zeigen einen enormen Einsatz und sorgen sich zugleich, was die kommenden Monate mit sich bringen werden. Sie am Unternehmenserfolg unmittelbar zu beteiligen und in dieser herausfordernden Zeit unterstützen zu können, ist uns in der Geschäftsführung und Familie Roßmann ein elementares Anliegen“, sagt Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung.

Im Rahmen der durch die Bundesregierung geschaffenen Möglichkeit bis zum 31.12.2024 je Mitarbeiter bis zu insgesamt 3.000 Euro steuerfrei auszahlen zu können, sieht Rossmann weiteres Potenzial. Wenn die wirtschaftliche Lage es zulässt, werde man auch im kommenden Jahr seine Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligen, heißt es von der Drogeriekette.