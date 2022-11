Der Edeka-Verbund führt mit „regood“ ein eigenes Pfandsystem für den Außer-Haus-Verzehr ein. Ab Januar 2023 stünden die neu entwickelten recyclingfähigen Mehrweg-Becher und Mehrweg-Bowls in teilnehmenden Edeka oder Marktkauf-Filialen zur Verfügung, erklärt das Unternehmen.

Die umweltfreundlichen Behältnisse könnten dann gegen einen Pfandwert in den Filialen erworben werden. Nach Gebrauch gibt man sie gegen Erstattung des Pfandwertes zurück und durch die folgende Reinigung können sie erneut verwendet werden. Die Behältnisse sollen in verschiedenen Größen an der heißen Theke, der Salatbar, im Backshop oder im Gastrobereich einsetzbar sein.

Angeboten werden die Regood-Behältnisse in folgenden Größen: klein, 300 Milliliter; Becher groß, 400 Milliliter; kleine Bowl, 600 Milliliter; geteilte Bowl 1.000 Milliliter; große Bowl, 1.200 Milliliter.

Als nachhaltigere Alternative zu Einwegkunststoffverpackungen seien die Becher und Bowls aus recyclingfähigem Material, flexibel einsetzbar und auch für Mikrowelle und Spülmaschine geeignet, teilt Edeka mit. Darüber hinaus seien sie mit dem Siegel „Blauer-Engel“ zertifiziert.