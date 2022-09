Seit der 2021 erfolgten Inbetriebnahme einer neuen Wasseraufbereitungsanlage für das Vertriebszentrum in Dassenveld, dem Hauptsitz in Wilgenveld sowie die Büros und Lager am Standort Elbeek, konnte die Colryut-Gruppe ihren Trinkwasserverbrauch an den drei Standorten um 8.000 Kubikmeter senken.