„Die letzten 12 Monate waren von rasantem Wachstum und Entwicklung geprägt“, sagt Gründer und CEO Tomáš Čupr. „In allen Märkten konnten wir eine beeindruckende Weiterempfehlungsrate sowie Kundenbindungswerte erzielen.“ Im vergangenen Geschäftsjahr von Mai 2021 bis April 2022 hat die Rohlik Group einen Netto-Umsatz von 490 Millionen Euro und ein Wachstum von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Rohlik präsentierte aber nicht nur die Geschäftszahlen, sondern gab auch Einblicke in Expansionspläne: Nach München und dem Rhein-Main-Gebiet ist Hamburg als nächster Standort für September in Vorbereitung. Darüber hinaus geht die Gruppe in den kommenden Wochen in Italien, Rumänien und später im Jahr auch in Spanien unter der Marke „Sezamo“ auf den Markt. Ziel sei es, „Marktführer unter den Online-Vollsortimentern in der EU“ zu werden.

Aktuell wird in Personal und die technische Weiterentwicklung der Distributionszentren investiert: 2022 werden in München, Hamburg und Prag 45 Millionen Euro in die Automatisierung der Fulfillment Center eingesetzt.