In der Zusammenarbeit, die zunächst auf drei Jahre angelegt ist, soll die Naturschutzorganisation den Kosmetik-Konzern bei der Erweiterung bereits vorhandener und zusätzlicher Ziele beraten. Angestrebt werde hierbei eine Stärkung des holistischen Nachhaltigkeitsansatzes bei Beiersdorf, teilt der Konzern mit. Man wolle eine Reduzierung sowohl bei den Treibhausgasemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette herbeiführen als auch im Umgang mit Wasser im eigenen Geschäftsbetrieb und in der Lieferkette. Darüber hinaus sei ein vollständiger Einsatz kreislauffähiger Ressourcen für Produkte und Verpackungen sowie eine nachhaltige Landnutzung bei der Erzeugung pflanzenbasierter Rohstoffe geplant.

Im Jahr 2016 hatte WWF das Unternehmen schon einmal zu klimastrategischen Fragestellungen beraten und an der Erstellung von Beiersdorfs wissenschaftsbasiertem Klimaziel für das Consumer Segment mitgewirkt. Darin wurde festgesetzt, dass bis 2025 direkte und indirekte Treibhausgas-Emissionen um 30 Prozent reduziert werden sollen.