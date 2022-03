In diesem Zusammenhang teilte Frichti heute mit, dass es unter seiner bisherigen Marke in Frankreich und Belgien weiterarbeiten werde. In Bezug auf finanzielle Einzelheiten, haben die Unternehmen ein Stillschweigen vereinbart.

Beide Lieferdienste besitzen Kundschaft in Paris, Bordeaux und Lille. Laut Mitteilung weist Frichti dabei mehr als 450.000 Kunden auf. Mit dem Kauf profitiert Gorillas insbesondere aus Frichtis Expertise bei der Herstellung von Produkten der Eigenmarke und verzehrfertigen Mahlzeiten. Ein Angebot, das Gorillas zuvor selbst nicht bereitstellte.