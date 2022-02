Seit Anfang des Jahres übernimmt Fiege die Lager- und Distributionslogistik für den Bremer Online-Weinhandel mit internationaler Reichweite. Mit der Verdopplung des Umsatzes, die der Weinhändler seit 2018 erreichen konnte, zählt das Unternehmen zu den Marktführern in diesem Online-Segment. Daraus folgte aus Sicht des Weinhändlers die Notwendigkeit einer „Logistik-Set-Up“-Optimierung.

„Wir haben uns für einen strategisch starken Logistikpartner entschieden, um die positive Entwicklung der vergangenen Jahre auch in Zukunft zu gewährleisten. Fiege überzeugt mit großem Know-how im E-Commerce sowie in der Wein- und Spirituosenindustrie“, so Luca Lobenberg über die Kooperation mit Fiege. Das Logistikunternehmen soll neben dem Fulfillment über das 6.000 Weine umfassende Sortiment auch Services wie Qualitätskontrollen, Konfektionierung oder Retourenmanagement verantworten.

Fieges Regional Direktor Suden versichert: „Die Corona-Pandemie hat das E-Commerce-Geschäft im Lebensmittel- und Getränkesektor enorm befeuert. Speziell für diesen Markt bieten wir flexible Logistiklösungen, die branchenspezifische Expertise, exzellenten Service und kurze Lieferzeiten kombinieren.“