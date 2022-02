Derzeitig bieten in Stuttgart rund 80 und in Offenbach rund 30 Restaurants ihre Gerichte über die Uber-Plattform an. Liefergebiete und die Auswahl an Restaurants sollen laut Unternehmen nach und nach ausgebaut werden. „Mit dem Start in Stuttgart und Offenbach beginnt für uns ein Jahr, in dem wir uns mit Uber Eats viel vorgenommen haben“, erklärt ein Uber-Sprecher und betont: „Die großartige Resonanz von Nutzern und Restaurants in den ersten Monaten bestärkt uns in unserem Vorhaben, noch viel mehr Menschen in Deutschland kulinarische Vielfalt per App-Bestellung zu ermöglichen.“

Mit der Ausweitung auf Baden-Württemberg und Hessen führt der Service seinen Wachstumskurs fort. Innerhalb weniger Monate konnte sich das Unternehmen in Berlin, Frankfurt, München, Köln, Bonn, Düsseldorf, Essen und Hamburg etablieren. Mittlerweile arbeiten mehr als 2500 Restaurants hierzulande mit dem Lieferdienst zusammen.