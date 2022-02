Inflation Preisbremse für Lebensmittel in Ungarn

Wegen steigender Preise führt Ungarn am Dienstag eine Preisbremse für einzelne Lebensmittel ein. Die Regelung sieht vor, dass die Geschäfte und Supermärkte die betroffenen Waren zu jenem Preis anbieten müssen, den sie für die selbe Ware am 15. Oktober letzten Jahres in Rechnung gestellt haben.