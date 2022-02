Hintergrund für die Erweiterung des Vorstandes seien insbesondere die anstehenden Neubau-Großprojekte im Rahmen der Logistik- und Produktionsstrategie, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Gert Lehmann (49) ist demnach seit mehr als 10 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen in der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen tätig und blickt auf eine langjährige Handelserfahrung zurück. Er ist derzeit bereits als Geschäftsführer unter anderem für den Einkauf der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen verantwortlich. Er wird künftig die Ressorts Einkauf, Produktion, Qualitätsmanagement, Category-Management und Werbung leiten.

Sebastian Kohrmann (38) führt als Vorstandssprecher weiterhin die Ressorts SEH-Vertrieb und SEH-Dienstleistung, Expansion, eG-Mitgliederentwicklung, Regie-Einzelhandel, Immobilien sowie Unternehmensentwicklung.

Rainer Kämpgen (59) bleibt auch künftig für die Ressorts Verwaltung, IT, HR und Logistik, inklusive der Großprojekte verantwortlich.