Der Europäische Gerichtshof will heute (09.12.) ein Urteil dazu verkünden, zu welchem Zeitpunkt Schockbilder auf Zigarettenpackungen zu sehen sein müssen. Die Regelung betrifft Automaten in Supermärkten, auf denen der Kunde zunächst nur die erhältlichen Marken sieht.

Die Rechtssprechung soll laut dpa die Frage klären, ob der Kunde die Warnungen bereits am Automaten erkennen soll, oder wie bisher erst dann, wenn die Zigarettenpackung auf das Kassenband fällt.

In Gang gesetzt hat die Klage die deutsche Nichtraucher-Initiative Pro Rauchfrei, die sich an den Kassen in zwei Münchener Supermärkten an den nicht erkennbaren Warnhinweisen störte. "Zumindest müssen die Auswahltasten die Warnhinweise zeigen", argumentiert Pro Rauchfrei ihre Position. Nachdem der Vorstoß am Landgericht und Oberlandesgericht scheiterte, wanderte das Verfahren vor rund eineinhalb Jahren vom Bundesgerichtshof an den EuGH.

Das OLG München urteilte, dass die Zigarettenverpackungen noch nicht in den Verkehr gebracht werden, solange sie sich im Automaten befinden. EuGH-Generalanwalt Evgeni Tanchev kam in einem Guthaben hingegen zu dem Schluss, dass die Zigaretten bereits vor dem Bezahlen in Verkehr gebracht werden. EuGH-Richter orientieren sich dpa zufolge oft an den Gutachten, jedoch sind sie nicht rechtlich bindend.