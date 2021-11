Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen ist die PLMA-Messe „World of Private Label“ in Amsterdam abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter mit. Die Messe sollte als Präsenzveranstaltung am 14. und 15. Dezember stattfinden.

Die Messe ist nach Angaben des Veranstalters „Private Label Manufacturers Association“ (PLMA) die größte Handelsmarken-Fachmesse der Welt. Sie zieht nach eigenen Angaben jährlich tausende Aussteller und Besucher an. Die diesjährige Veranstaltung war pandemiebedingt bereits vom Mai in den Dezember verschoben worden. Im kommenden Jahr will der Veranstalter PLMA eine Online-Messe im März anbieten, ebenso wie die reguläre Präsenzveranstaltung Ende Mai in Amsterdam.