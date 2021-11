Kaffeebranche Melitta übernimmt Caffè Corsini

Die Melitta Gruppe hat 70 Prozent der Gesellschaftsanteile am italienischen Kaffeeröster Corsino Corsini S.p.A. erworben. Das traditionsreiche Familienunternehmen in Arezzo tritt am Markt unter dem Namen Caffè Corsini auf und ist mit seinen Marken Melitta zufolge insbesondere im Bereich der Spezialitätenkaffees sehr gut positioniert.